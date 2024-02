Stazioni accessibili: si può fare meglio, ma funziona l’aspetto umano [VIDEO]

Lo studio

L’obiettivo dello studio

L'obiettivo finale dello studio è quello di identificare le aree di forza e le lacune , fornendo raccomandazioni concrete per migliorare ulteriormente l'esperienza di viaggio per tutti gli utenti, soprattuto ai viaggiatori con disabilità o con mobilità ridotta .

Dodici stanze blu

In Piemonte si contano trenta stazioni (non tutte facente parti delle linee Sfm) e sono attualmente 12 quelle che offrono servizio di “stanza blu” , ovvero gli spazi con servizi di assistenza per i più fragili.

Ma si può fare di più

"Pur tenendo conto della differenza tra regioni - si legge nel report - esiste un’opportunità di migliorare il servizio offerto ai passeggeri a mobilità ridotta in Piemonte, ampliando il numero di stazioni in cui l'assistenza viene offerto.”

Lo studio prende poi in esame un’ indagine condotta sul campo con un’osservazione a campione delle stazioni facenti parte dell’Sfm in un arco temporale che è andato da gennaio a maggio 2023 .

Criticità a macchia di leopardo

In generale si denotano criticità a macchia di leopardo con le stazioni minori che evidenziano più problematiche per gli utenti a mobilità ridotta.

Scale, ascensori e barriere

Sono state valutate scale fissi e mobili segnalate con indicatori tattili per i non vedenti, ascensori e piattaforme, barriere architettoniche, annunci vocali, segnalazione delle strisce gialle, l’accessibilità di biglietterie automatiche e dispositivi digitali accessibili e infine la presenza di servizi igienici dedicati e conformi alla normativa vigente.

Sui servizi igienici si può migliorare

"Anche quando i servizi igienici sono presenti in stazione - si legge nel report - questi possono essere chiusi, non accessibili o operano con orario ridotto. Per quanto sia comprensibile la loro assenza vista la tipologia di stazione in molte fermate intermedie, rimane importante assicurare il loro funzionamento e la loro accessibilità nei casi in cui questi siano presenti."