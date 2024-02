Basket A2 femminile - Moncalieri cede in casa, la spunta Galli dopo una gara contratta

Avvio combattuto, con Jakpa e Salvini a siglare i primi punti per le Lunette, mentre le toscane rispondono con Rossini e soprattuto Petrova. Il primo gap viene in parte ricucito da un gioco da tre punti di Landi che riporta la Tecnoengineering sul -2 alla boa del quarto (7-9).



Poi 5 punti in fila dell’ex Reggiani ridanno presto un discreto cuscinetto a San Giovanni Valdarno. Ci pensano Mitreva con una tripla dal palleggio e Cordola dal pitturato a riavvicinare nuovamente le gialloblù sul -2 a 1’ dalla fine del primo quarto. Poi due grandi difese consecutive non permettono alle toscane di tirare nei 24’’. Il parziale si chiude con Cordola che dalla lunetta sancisce il 14-14.



I primi due punti del secondo quarto portano la firma di Cicic che regala il secondo vantaggio della partita a Moncalieri dopo il 2-0 iniziale di Jakpa. Poi sale nuovamente in cattedra Reggiani, presto imitata da Streri. Cordola pareggia subito, mentre dall’altra parte il piano partita difensivo di coach Terzolo rimane stabile: zona 2-3, aggressività e attenzione a rimbalzo. A 6’ dall’intervallo centrale il tabellone dice 18-20. Poi sono ancora Cicic e Rossini a rispondersi colpo su colpo, fino al +6 firmato dalla lunga distanza da Mioni. Time out obbligatorio per coach Terzolo a 3’ dalla sirena centrale. Dopo 20’ il tabellone dice +12 per le ospiti.



Nel terzo quarto cambiano ritmo e musica. Moncalieri riesce a rientrare in partita grazie a Jakpa, Cicic e Salvini. A 3’ dalla fine si insegue di 5 punti, sul 33-38. Poi diventano protagoniste anche Pasero e Giordano, ma Galli riesce sempre a trovare una quadra nella metà campo offensiva.



Gli ultimi dieci di gioco si aprono con le ospiti in vantaggio di 9 punti (38-47). Giordano dopo una gran rubata appoggia al vetro in reverse il -7. Poi stallo alla messicana per oltre 6 minuti, sono Mitreva con un jumpshot e Cicic a rimbalzo in attacco a smuovere il tabellone. A 2:46 dalla fine Galli guida 49-44. Ottima gestione dei minuti finali e foglio rosa che con merito va alla Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno.



Il prossimo impegno della Tecnoengineering Moncalieri è in programma 3 marzo alle 18 sul campo della Cestistica Spezzina.



Risultato Finale: 44-53 Parziali (14-14; 8-20; 16-13)



Tecnoengineering Moncalieri: Giordano* 5, Landi* 3, Salvini* 6, Jakpa* 4, Cicic* 11, Carnevale Schianca n.e., Cordola 8, Pasero 2, Mitreva 5, Iagulli n.e., Ramasso. All.re: Terzolo. Ass: Lanzano, Sciannimanico.



Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno: Rossini* 10, Reggiani* 7, Petrova* 16, Bocola* 2, De Cassan*, Steri 7, Azzola n.e., Bevilacqua, Lazzaro n.e., Mioni 11. All.re: Garcia Fernandez. Ass: Franchini, Capponi.