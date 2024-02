Beni culturali: costituito comitato per celebrazioni quarto centenario di nascita di Guarino Guarini

In arrivo le celebrazioni per il quarto centenario nascita Guarino Guarini

Via libera dal ministero della Cultura alla costituzione del ‘Comitato nazionale per le celebrazioni del quarto centenario della nascita di Guarino Guarini’, il religioso, padre Teatino, che nella Torino del XVII secolo, a quel tempo capitale del Ducato di Savoia, progettò gioielli architettonici come la Cappella della Sindone, la Chiesa di San Lorenzo e Palazzo Carignano. Un convegno internazionale, giornate di studio, due mostre e altre iniziative, come la pubblicazione di un catalogo generale dei disegni di Guarino Guarini, saranno parte di un articolato programma che prevede eventi dedicati al largo pubblico e altre iniziative riservate alla ricerca specialistica storico-architettonica e a momenti di studio e confronto tra discipline diverse. Le celebrazioni prenderanno il via il 20 maggio con quattro giornate di studio dedicate all’architettura di Guarini Guarini.

“Gli appuntamenti che si articoleranno tra il 2024 e il 2025, saranno organizzati non solo allo scopo di ricordare ma, al contempo, di approfondire e contribuire a diffondere la conoscenza di una figura che – spiega Stefano Benedetto, direttore dell’Archivio di Stato di Torino e presidente del Comitato per le celebrazioni guariniane – con la sua opera e il suo pensiero ha gettato un ponte tra i saperi scientifici e quelli umanistici nella cultura del Seicento europeo poiché, se è vero che lo si ricorda il più delle volte come geniale architetto, egli fu anche filosofo, teologo, matematico, astronomo e letterato”.

Tra mostre su cui il Comitato sta lavorando una sarà allestita nel 2025 a Vicenza, città che deve a Guarino Guarini la progettazione della chiesa Santa Maria in Aracoeli e nell’autunno sempre del prossimo anno una seconda sarà ospitata a Torino e avrà come tema guida i rapporti dell’architettura guariniana con le scienze e le arti europee del periodo. Infine, tra le altre iniziative è prevista, la pubblicazione di un catalogo generale con i disegni del Corpus grafico di Guarini, circa duecento, conservati in larga parte a Torino, all’Archivio di Stato, con un piccolo gruppo a Modena e altre singole presenze a Vicenza, Roma, Parigi.



Il “Comitato nazionale per le celebrazioni del quarto centenario della nascita di Guarino Guarini” è costituito da, oltre il presidente Stefano Benedetto (direttore dell’Archivio di Stato di Torino), lo storico dell’architettura Guido Beltramini; lo storico dell’arte e dell’architettura Werner Oechslin; il professore di Storia dell’arte moderna dell’Università di Torino, Giuseppe Dardanello; Elena De Filippis, già direttore Regionale Musei Piemonte; Costanza Roggero, già ordinario di Storia dell’architettura al Politecnico di Torino; Edoardo Piccoli, professore associato in Storia dell’architettura al Politecnico di Torino; Vincenzo Ferrone, professore ordinario in Storia moderna all’Università di Torino; Raffaella Tittone della Direzione Cultura e Commercio della Regione Piemonte; Enrica Pagella, storica dell’arte e già direttore dei Musei Reali di Torino; Andrea Merlotti, direttore del Centro studi del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude; Blythe Alice Raviola, docente in Metodologia dello studio della Storia all’ Università di Milano.