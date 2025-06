Comicità sotto le stelle: riparte il festival “L’Arte nel Pagliaio” a Cascina Duc

Nato nell’estate del 2017, ‘L'Arte nel Pagliaio’, torna dal 16 giugno al 19 settembre a Cascina Duc, per l’edizione 2025 patrocinata dalla Città di Grugliasco. Un Festival teatrale che ha l'obiettivo di portare il teatro in un contesto nuovo, non convenzionale, che possa avvicinare il pubblico a un teatro stimolante, divertente e accattivante. Un’alternativa più rustica e informale alle poltrone rosse in velluto.

La direzione artistica è di Giulia Cerruti, comica torinese che quest'anno fa parte per la terza volta del programma ‘Stand-up comedy’ di Comedy Central, e che ha scelto per la rassegna spettacoli in cui la comicità è sempre presente e si esprime con linguaggi diversi: dalla stand-up comedy, alla clownerie, al teatro di narrazione.

Il festival si svolgerà a Cascina Duc, in strada del Portone 197, una delle poche aree verdi ancora esistenti ai confini della città, raggiungibile con i mezzi pubblici di rete urbana e sub urbana. Questa location rappresenta un esempio, tra i pochi ancora ‘integri’ nei dintorni del torinese, di cascina funzionante grazie ad attività agricole.

Gli spettacoli sono tutti a offerta libera, con inizio alle ore 21.30. Dalle 19 è possibile mangiare a Cascina Duc piatti a km 0 e a prezzi pop, prenotando al numero 338.6792260.

Di seguito la programmazione:

Venerdì 27 giugno

TI LASCIO PERCHÉ MI FAI SALIRE IL CORTISOLO

Di e con Giulia Pont

Regia di Carla Carucci

Come si fa a pensare di aver trovato l’anima gemella sotto casa, se siamo 7 miliardi?

Quanto è responsabile Mina delle nostre relazioni sentimentali disastrose?

Il piacere femminile necessita davvero di un “navigatore” per essere raggiunto?

Uno spettacolo comico travolgente, con qualche incursione musicale, che mette in discussione le nostre certezze sulle relazioni amorose!

Venerdì 11 luglio

CHIPS - LA COMICITÁ CHE TIRA PIÙ DI UN CARRO DI BUOI

con Elena Lia Ascione, Serena Bongiovanni, Giulia Cerruti, Giorgia Goldini e Sabrina Russo

Uno spettacolo comico tutto al femminile che risponde ai luoghi comuni sulle donne a colpi di Chips, ovviamente.

Ideato scritto recitato suonato e ballato dal gruppo di donne più eterogeneo che vi possa venire in mente. Ci sono la cantante, la teatrante, l'insegnante, l’organizzatrice e l'impiegata debosciata. Diverse per età, uniche per comicità.

Durata 90 minuti. Come un tempo di una partita di calcio, ma con meno palle.

Venerdì 18 luglio

IO SONO KIM KARDASCIAN

di e con Cristiana Maffucci

Ma perché tutta questa attenzione sul corpo ? Però è vero serve un po’ di c*lo per essere Cool.

L’attrice si libera in modo catartico di tutte le catene di un’educazione cattocalabrese per parlare dei tabù sociali per una donna che a 50 anni lotta contro il patriarcato di Ken e fa uscire la sua Hallokitty transfemminista.

Venerdì 25 luglio

CHEAP CHIPS

Di e con Giorgia Dell'Uomo

Una clown, delle patatine di mais, il pubblico. Il gioco. L’accoglienza. Il clown accoglie nel suo mondo il pubblico: comunica ed entra in contatto con delle patatine di mais che diventano il pretesto per dare vita ad uno spettacolo semplice e poetico. Non ci sono parole, non c’è divisione tra il clown e il pubblico, c’è solo il gioco e il lasciarsi andare a momenti di stupore e follie.



Venerdì 1 agosto

CAREGIVER

Di e con Elena Lia Ascione

Questo spettacolo esilarante e poetico racconta la metamorfosi di una donna pesce, è un piccolo viaggio nella memoria che se ne va, del tempo che passa e che fa crescere le branchie con cui immergersi in profondità inesplorate e riemergere con una coda da sirena. "La speranza è dietro e davanti a me mentre cammino sul filo." - Canto degli acrobati allegri

Venerdì 5 settembre

L'ARMATA DEGLI HANDICAPPATI

Scritto da Samuel Krapp

Interpretato da Fabio Manniti e Totó

Regia di Fabio Manniti

In un Paese in cui vige un regime totalitario che emargina i disabili confinandoli in montagna, un gruppo di individui fugge illegalmente da un istituto per andare a trovare la madre di una di essi ricoverata in un ospedale in città. Nel loro assurdo e tragicomico viaggio tra sentieri di montagna e mulattiere, il gruppo realizza che la loro fuga è oggetto di discussione nelle valli, al punto che si ritrovano inconsapevolmente al centro di una rivoluzione contro il regime capeggiando un esercito di persone con diverse disabilità. Con ironia dissacrante e una narrazione surreale, il testo racconta come questi 'handicappati' affrontano la repressione con umanità, coraggio e un tocco di follia.

Venerdì 19 settembre

ANAMNESI

Di e con Marco Bianchini

Produzione Teatro della Caduta

“In una gelida mattina d’inverno, nell’ultimo giorno del 2005, un’ambulanza attraversa il centro di un paese addormentato, si ferma davanti ad una casa e riparte a sirene spiegate...” È l’inizio di un racconto che, partendo dalla narrazione di fatti autobiografici, affronta i molteplici aspetti della malattia, attraverso impressioni, ricordi e digressioni più o meno serie. Le avventure tragicomiche di un artista maledetto e di un ricoverato in terapia intensiva.