Chieri Comic Live Show: quattro serate per ridere al chiaro di luna

Quattro lunedì, quattro comici, un solo obiettivo: far ridere Chieri. A luglio 2025 prende il via la prima edizione del “Chieri Comic Live Show”, una rassegna interamente dedicata alla stand-up comedy, l’arte della comicità dal vivo. Ad accogliere il pubblico sarà la suggestiva Corte del Palazzo Comunale di Chieri (Via Palazzo di Città 10), che per un mese si trasformerà in un piccolo tempio della risata sotto le stelle.

L'iniziativa è ideata e curata da Santibriganti Teatro e realizzata con il sostegno della Città di Chieri, che ha patrocinato e cofinanziato il progetto. Una collaborazione che porta nel cuore del centro storico una proposta culturale fresca, intelligente e perfettamente in linea con la crescente attenzione per la comicità contemporanea.

Una scena vivace e paritaria

Il calendario del Chieri Comic Live Show riflette il dinamismo della scena stand-up torinese, con quattro spettacoli in parità di genere, tra ironia, attualità, confessioni tragicomiche e sarcasmo d’autore.

Si parte con Stefano Gorno – direttamente da Zelig Italian Stand Up – con il suo spettacolo “Santo Subito”, un’originale incursione comico-liturgica tra fede e risate. A seguire Giulia Pont, che in “Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo” racconta l’amore quando inizia a far male… ma fa anche molto ridere. Marco Del Sordo, in “Me malgrado”, affronta con uno sguardo amaro e divertito i dilemmi esistenziali dei trentenni moderni. Chiude la rassegna Carla Carucci con “Ancora una e poi spengo”, uno spassoso monologo sul binge-watching e le dipendenze digitali.

Comicità viva, diretta e senza filtri

“Negli ultimi anni la stand-up comedy ha trovato spazio in televisione, ma è dal vivo che mostra davvero tutta la sua forza – spiegano da Santibriganti -. Per questo abbiamo voluto riportare questa energia in uno spazio pubblico, in piena estate, nel cuore della città”.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti, e ogni serata inizierà alle ore 21:00. Il consiglio? Portarsi avanti, perché le risate non aspettano.