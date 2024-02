Mirafiori, tavolo con Stellantis punto di svolta per Lo Russo: "Ma il mercato dell'elettrico ha bisogno di incentivi"

Da tempo non si parlava così tanto di 'Fiat': dopo la manifestazione di sabato scorso intorno a Mirafiori e il tavolo di una settimana fa in Comune tra Stellantis, Regione, sigle datoriali e sindacati, il sindaco Stefano Lo Russo è tornato a commentare la questione questa mattina ai microfoni di ToRadio.

"Servono gli incentivi del Governo"

"Il tavolo è molto importante - ha dichiarato il primo cittadino - segna un punto di svolta su cui ragionare del futuro di Stellantis in città con gli altri attori coinvolti. La situazione è in parte positiva, come gli investimenti annunciati, ma anche negativa. Cioè, il mercato dell'auto elettrica non è ancora competitivo in Europa e servono incentivi all'acquisto da parte del Governo. Abbiamo stilato una lista di priorità condivisa da tutti, affinché Torino sia al centro entro il ragionamento nazionale sull'auto elettrica e sugli incentivi".