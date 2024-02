Mirafiori, dopo 45 anni si torna a marciare intorno al perimetro della grande fabbrica, "ma ormai è mezza vuota"

"Torino deve continuare a produrre auto, compreso l'indotto. Mentre le nuove produzioni oggi vanno in Polonia, in Serbia e in altri Paesi nordafricani. Tavares ha ricevuto bonus notevoli anche grazie al lavoro delle persone che sono in cassa integrazione". Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Parlamento, spiega così la marcia organizzata questa mattina intorno a Mirafiori da Sinistra Ecologista Torino e Sinistra Italiana, dedicata al tema del clima, ma anche del lavoro. "E sono 17 anni che c'è cassa integrazione, a Mirafiori", aggiunge, sottolineando come sono 45 anni che non si compie questa marcia.