Dal 2 marzo a Grugliasco arriva il corso di caregiver per familiari: tutto quello che c'è da sapere

Dal 2 marzo parte a Grugliasco il corso gratuito rivolto a tutti coloro che si prendono cura dei propri cari, che sia al domicilio o in una struttura.

In questa serie di 6 incontri verranno trattate numerose tematiche relative alla cura delle persone anziane e in generale sulla terza età, l’intento è di fornire ai partecipanti gli strumenti per dare supporto ai propri cari al meglio delle loro capacità.