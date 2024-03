Sguardi d'altrove 2024: la rassegna inaugura con l'attivista e regista Rokhaya Diallo

L’attivista e regista Rokhaya Diallo sarà ospite a Torino martedì 5 marzo, al Cinema Fratelli Marx, alle ore 21.15, per l’apertura della terza edizione della rassegna Sguardi d’altrove, organizzata da AIACE Torino in collaborazione con Slow Cinema e con il sostegno della Regione Piemonte.

Il ciclo di proiezioni, curato da Daniela Ricci, presenterà nel suo primo appuntamento La Parisienne démystifiée, il più recente lavoro della giornalista e regista francese, esponente di spicco del nuovo attivismo per l'uguaglianza razziale e di genere: un documentario, inedito in Italia, in cui Rokhaya Diallo si diverte a smontare il cliché della parigina elegante, snella, sexy, rigorosamente bianca ed eterosessuale, dando voce ad altre abitanti della capitale, donne lontane dal modello stereotipato e vicine alla realtà di una Francia multietnica, emblema di un’Europa poco propensa a confrontarsi con la pluralità e la diversità dei suoi cittadini.

Ospite della serata, Rokhaya Diallo incontrerà, il giorno successivo, anche gli studenti delle scuole torinesi che seguiranno la proiezione in replica del film al Cinema Fratelli Marx