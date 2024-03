A Moncalieri il 10 marzo si inaugura la nuova sede di Fratelli d'Italia

Fratelli d’Italia inaugura a Moncalieri domenica 10 marzo alle 11 la nuova sede del Gruppo Consiliare nei locali di via Santa Croce 5. All’invito a intervenire all’inaugurazione hanno già confermato a oggi il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Dellevedove, il coordinatore regionale del Piemonte di FdI Fabrizio Comba e il consigliere regionale Davide Nicco.

Spiega il capogruppo FdI in consiglio comunale Beppe Osella: "Sarà una sede aperta al pubblico, dove i cittadini potranno dialogare con chi siede in consiglio e segnalarci i loro problemi, offrire contributi di idee e richieste di interrogazioni consiliari. Domenica 10 comunicheremo i giorni e gli orari di apertura settimanale. Aprire questa sede è un grande traguardo. Quando ho iniziato a fare attività politica il partito a Moncalieri aveva il 2%, e spesso siamo anche stati oggetto di aggressioni fisiche. Insieme ai cittadini di Moncalieri nascerà in questa sede il programma con cui contiamo di mandare a casa un’amministrazione che ha ampiamente dimostrato di essere arrivata a fine corsa".

Un segnale importante anche nell’analisi del consigliere regionale Davide Nicco: "Aprire una nuova sede fisica a Moncalieri è per Fratelli d’Italia il segnale di un sempre più ampio radicamento sul territorio. Ma in generale, rappresenta il ritorno della politica a quel rapporto diretto con i cittadini e la società che abbiamo rimpianto per troppo tempo e che oggi finalmente, grazie all’impegno di tanti, si sta finalmente ricostituendo. Anche per questo voglio congratularmi con il capogruppo Beppe Osella e il gruppo consiliare che da poco si è ingrandito con il qualificato ingresso di Roberto Patriti".

Ai presenti sarà offerta una «colazione tricolore». Si consiglia di lasciare l’auto presso il parcheggio libero di via Petrarca (2 aree per oltre 100 posti), al multipiano di via Alfieri (a pagamento), oppure in viale del Castello (parcheggio libero).