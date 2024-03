Il 7 aprile ecco la Festa della Fenice: una intera domenica dedicata ai giochi da tavolo

La Compagnia della Fenice, con sede in Via Martino Anglesio 25 a Torino, organizza, con il patrocinio della Città di Torino e della Circoscrizione 6, la sua Festa della Fenice , domenica 7 aprile 2024.

Sarà un'intera giornata dedicata al gioco, e all'insegna del divertimento. L'evento è aperto a tutti, appassionati e non, di giochi da tavolo e di ruolo, di tutte le età.

La Festa offrirà un'ampia varietà di giochi da tavolo tra cui scegliere, dai classici intramontabili alle ultime novità. Saranno presenti anche diverse postazioni per giocare di ruolo, con avventure adatte a tutti i gusti e livelli di esperienza.

La Festa sarà un'occasione per conoscere l'associazione, giocare in compagnia e divertirsi in un ambiente amichevole e accogliente.