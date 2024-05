Vietati i pannelli fotovoltaici a terra, Coldiretti Torino esulta: "Le nostre campagne salve dalla speculazione energetica"

Ora che è arrivato il divieto definitivo, i campi coltivabili sono "salvi". Sono diventate legge infatti le norme che impediscono l'installazione di centrali fotovoltaiche che utilizzino pannelli appoggiati a terra, sopra i terreni utilizzabili per l'agricoltura.

"Gli agricoltori continuano ad assistere alla sottrazione di terreni da parte degli speculatori energetici – commenta il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici –. Abbiamo denunciato con forza il land grabbing attuato da società che contattano i proprietari terrieri per acquistare i campi che diventano così soltanto “superfici” e non ecosistemi che producono cibo. Una mobilitazione che ha prodotto questo risultato. Purtroppo non sarà possibile fermare i progetti già avviati, ma almeno abbiamo salvato buona parte dei nostri campi".