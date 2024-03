Il carico di contrabbando finisce "in fumo": la Finanza sequestra 228 chili di melassa da narghilè

La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato 228 chili di melassa da narghilè di contrabbando. Due le persone arrestate, nella zona di Barriera di Milano. La sostanza era destinata ai numerosi circoli privati presenti in città, detti anche “shisha bar” e frequentati soprattutto da stranieri.

Essendo priva delle indicazioni relative agli effetti nocivi per la salute, la salute, la melassa sequestrata risulta particolarmente insidiosa: il suo consumo mediante narghilè, infatti, spesso viene percepito come meno pericoloso rispetto ad altri prodotti da fumo, al punto da attrarre anche non fumatori. La sostanza è composta, infatti, da numerosi ingredienti tendenzialmente a base di frutta trattati con alte quantità di sostanze zuccherine oltre a una piccola percentuale di tabacco, che inducono, inevitabilmente, effetti nocivi per i polmoni.