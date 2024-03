La Pasqua di Streglio: ritorna l'Uovo delle Favole

Nell’anno del centenario della fondazione il Marchio Streglio 1924, acquisito e rilanciato di recente da Galup, si appresta a festeggiare la Pasqua, portando in dono la poesia di un saper fare artigianale, che si intreccia con la storia della città di Torino, e si tramanda da un Maître Chocolatier all’altro.

L’Uovo delle Favole , con il suo raffinato cioccolato, è un dolce incantesimo, una magia che avvolge e conquista il palato di grandi e piccini. Ogni Uovo di Pasqua creato da Streglio racconta una storia di eccellenza e bontà, che prende forma attraverso la fantasia e le sapienti mani dei pasticcieri, fino a essere trasformata in un momento magico e indimenticabile.

L’uovo delle Favole alla Nocciola ha un guscio di goloso e delicato cioccolato al latte, rivestito nella sua parte interna da una dolce crema con granella di nocciola; nel suo cuore sono custodite deliziose dragées, pronte per essere assaporate e donare autentica gioia.

L’uovo delle Favole è proposto in un prezioso astuccio dalle intense sfumature di blu e oro, che disegnano un incantevole cielo stellato. Una confezione raffinata per esaltare l’eccellenza del cioccolato e rendere indimenticabile la giornata di Pasqua a bambini e adulti, accomunati dalla gioia di un momento magico fatto di autentica e spensierata condivisione.

L’Uovo Streglio , avvolto in elegante carta blu e oro dalla finitura vellutata, è disponibile in due straordinarie versioni.

Le uova Streglio 1924 sono in vendita presso gli store Galup di Torino - via Andrea Doria, 7 - e Pinerolo - via Fenestrelle, 34 - online su www.streglio1924.it e www.galup.it e nei migliori negozi di tutta Italia.