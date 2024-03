L'ex discarica di Basse di Stura punta a nuova vita grazie all'energia solare, Amiat: "Possibile sito per il fotovoltaico"

Dal 1° gennaio 2010 è stata avviata la gestione "post mortem" della discarica di Basse di Stura , chiusa dall'anno precedente, per un periodo di circa 30 anni. Amiat ora guarda al futuro, proponendo alla città di investire nel settore del fotovoltaico e scegliendo la vecchia discarica come sito.

Un'idea sembrerebbe essere legata alla produzione di energia elettrica attraverso impianti fotovoltaici: " Stiamo pensando a idee innovative per la discarica di Basse di Stur a - spiega il responsabile degli impianti Amiat, ing. Fabrizio Bonnardel - stiamo infatti considerando l'area come sito per il campo fotovoltaico. Sicuramente la discarica rimarrà in quell'area per molto tempo, ma sarebbe importante deciderne una possibile destinazione ".

"Non sarà un progetto immediato ma dagli studi che erano già stati avviati sul sito - continua Bonnardel - è una soluzione possibile, in particolare per l'area piana, poiché in altri punti sono ancora presenti impianti di estrazione di biogas". L'idea di una nuova "fase" per la discarica Basse di Stura, indirizzata verso un'ottica per produzione di energia elettrica attraverso il fotovoltaico, ha entusiasmato i consiglieri comunali.

"Lo stato di salute della discarica sembra essere molto buono - ha commentato il consigliere del PD Simone Tosto - Molti atti della nostra amministrazione pongono attenzione al fotovoltaico, quindi sarebbe molto utile considerare questa idea per la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili".