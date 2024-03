Quale destinazione per l’ex stazione Dora? Le associazioni del quartiere "salgono" in Regione

Quale futuro per l’ex stazione Dora? Se n’è parlato nella mattina di ieri, lunedì 4 marzo, al Grattacielo della Regione Piemonte con le associazioni che operano nel quartiere.

"Per la nostra Circoscrizione 5 è stato un giorno importante - dichiarano gli esponenti di Fdi in Circoscrizione 5 Carmela Ventra e Alfredo Ballatore - per il quale vogliamo ringraziare gli assessori Marrone e Tronzano, i quali si sono dimostrati sensibili e attenti agli spunti giunti dal territorio.”