Bandiera europea: storia e curiosità di un vessillo che ha cambiato il mondo

La bandiera europea è un vessillo che ha cambiato il mondo, diventando simbolo concreto di una sinergia virtuosa tra Stati molto diversi tra loro. La vediamo sventolare sugli edifici pubblici, dalle scuole ai palazzi comunali, ma anche appesa in casa di persone con una passione per la storia e la politica internazionale e non sempre ci soffermiamo sul suo percorso storico davvero unico.

Un aspetto che la rende speciale riguarda il suo essere nata ben prima dell'UE. Nel 1955, infatti, è stata scelta come simbolo del Consiglio d'Europa. Per trovare un'altra tappa importante della sua storia, bisogna fare un salto avanti nel tempo al 1983, anno in cui, invece, il Parlamento Europeo l'ha scelta come vessillo della Comunità Europea, istituzione dalle cui basi è nata, nel 1992 con il Trattato di Maastricht, l'Unione Europea.

Le bandiere, in molti casi, sono il risultato di percorsi storici, politici e sociali complessi. Ciò accade anche quando si parla del vessillo dell'Unione Europea. La sua creazione è legata ad aneddoti che, per certi versi, possono essere definiti paradossali.

Un esempio? La scelta, in fase di selezione dei progetti per l'estetica della bandiera nel 1955, di scartarne uno con una croce, per evitare richiami alla religione, salvo poi focalizzarsi su una soluzione definitiva, disegnata dal franco-tedesco Arsène Heitz, ispirata all'Apocalisse e, in particolare, al primo capitolo del dodicesimo versetto (l'artista non rivelò subito questa suggestione).

In questa parte dell'ultimo libro della Bibbia si parla, infatti, della Madonna che indossa una corona a 12 stelle, le stesse che compaiono sulla bandiera UE. A differenza di quanto accade, invece, con la bandiera degli USA, il loro numero non ha nulla a che fare con quello degli Stati. Dopo aver scartato opzioni come quella delle 13, considerata poco benaugurale, e delle 15 stelle, si optò per il 12, un numero carico di simbologie e di richiami storici.

Giusto per fare qualche esempio, ricordiamo le 12 fatiche di Ercole, i mesi dell'anno, ma anche le leggi delle dodici tavole risalenti al contesto romano del V secolo a.C.

Non casuale è anche la posizione delle stelle, disposte con la punta verso l'alto. Una piccola curiosità che le riguarda? Il fatto di essere l'unico dettaglio della bandiera a essere cambiato, passando dal colore bianco a quello dorato.