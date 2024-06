Rivoli, niente apparentamento tra Errigo e il M5S al ballottaggio

Nei giorni scorsi il M5S di Rivoli ha incontrato il candidato sindaco Alessandro Errigo, attualmente al ballottaggio. Dopo una disamina del programma e dei temi comuni, abbiamo rimarcato la nostra disponibilità per un eventuale apparentamento con il centrosinistra certificato dal segretario comunale, in quanto accordo pubblico e trasparente nei confronti dei cittadini.

Alessandro Errigo ha deciso di rifiutare e di rimandare la discussione a seguito di un’analisi, seggio per seggio, dei voti ricevuti dal M5S. "Da parte nostra abbiamo ritenuto inaccettabile la pregiudiziale di legare un nostro coinvolgimento nell'amministrazione ad una, almeno per noi, incomprensibile valutazione dei flussi elettorali mediante la quale sarebbe stato determinato il peso del nostro coinvolgimento", attacca in una nota il M5S.

"Nell’impossibilità di consegnare ai cittadini rivolesi un accordo chiaro sul futuro della città, decidiamo di non dare indicazioni di voto rispetto al ballottaggio - conclude la nota dei pentastellati - Ringraziamo le persone che al primo turno ci hanno dato fiducia votandoci. A loro, e a tutti i cittadini e le cittadine, assicuriamo la più ampia garanzia che la nostra collocazione nei banchi della minoranza consiliare, sarà costruttiva e propositiva, tutte le volte che negli atti amministrativi riconosceremo l’interesse preminente ed unico della città e della comunità cittadina; sarà invece di ferma, fondata e documentata opposizione negli altri casi".