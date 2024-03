Professionisti e categorie scendono in campo per Fratelli d'Italia Torino alle Regionali

Fratelli d'Italia Torino arruola categorie economiche e professioni in vista delle Regionali. Gli esponenti del partito della Meloni sono in già in campagna elettorale da tempo. L'assessore regionale alle Politiche Sociali Maurizio Marrone ha infatti affisso mesi fa i manifesti elettorali per le vie di Torino, con l'obiettivo di fare il terzo mandato.