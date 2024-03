I militari pattugliano tra i banchi di Porta Palazzo. Il Prefetto: "Segno tangibile in tema di sicurezza" [FOTO E VIDEO]

È partita questa mattina, giovedì 7 marzo, l’attività di pattugliamento straordinario dei militari delle zone ritenute a rischio sicurezza e che interesserà diversi luoghi della Città.

In particolare sono state individuate le aree nei pressi dei Ponti Mosca e Carpanini, mentre servizi di prevenzione verranno attivati presso il mercato di Porta Palazzo e nell’area di San Salvario, nello specifico nel quadrilatero che interessa i portici di via Nizza, nell'area adiacente alla stazione ferroviaria di Porta Nuova.

A margine della presentazione del progetto dei Carabinieri contro la violenza sulle donne, il prefetto ha sottolineato come l'azione sia messa in atto "prediligendo luoghi particolarmente sensibili, come le piazze dello spaccio. Ma non solo: vogliamo spostare forze anche su altre aree, progressivamente".