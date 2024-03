Mirafiori, l'ira di De Palma (Fiom): "Altra cassa, il Governo blocchi gli incentivi e chieda spiegazioni a Stellantis"

Gli ulteriori 20 giorni di cassa integrazione alle Carrozzerie di Mirafiori (su 500Bev e Maserati) ad aprile sono la goccia che fa traboccare il vaso. Quello della pazienza di Michele De Palma, segretario generale Fiom Cgil, oggi a Torino per un convegno che ricorda lo sciopero del 1944.

Altri tempi, ma anche oggi non mancano le preoccupazioni per i sindacati: "La nuova cassa integrazione (che si aggancia a quella già in atto, che finirà con marzo, ndr) è la conferma che Stellantis, nonostante i 950 milioni stanziati dal Governo per l'alimentazione elettrica, non sta garantendo a Mirafiori né la produzione, né l'occupazione".

La valanga sull'indotto: Lear, Proma e Delgrosso

Un effetto che, come dimostrano le notizie più recenti su Lear, ma anche Delgrosso e Proma, si riversa anche sull'indotto. "Continuo a pensare che le scelte fatte dell'esecutivo Meloni di mettere risorse a disposizione senza un accordo con l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, siano inaccettabili". Anzi, rincara la dose: "Bisognerebbe fermare questi soldi e convocare un tavolo a Palazzo Chigi per fare un accordo tra Meloni e Stellantis su tutta l'Italia. Noi continuiamo a vedere aziende dell'indotto sollecitate da Stellantis a delocalizzare in Paesi fuori dall'Italia". "Questa non è transizione, ma desertificazione".

"Ad aprile scioperi tutta Torino"