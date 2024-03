Controlli straordinari in Barriera di Milano: 50 persone identificate, espulsi due stranieri irregolari

Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di Barriera di Milano ha svolto un controllo straordinario del territorio ad “Alto Impatto” insieme a personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, dell’unità cinofila Polizia di Stato, del Reparto Mobile; al servizio ha preso parte anche personale della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri.

L’attività si è concentrata nella zona di competenza portando a:

ü identificare 50 persone;

ü indagare in stato di libertà 3 cittadini stranieri;

ü espellere 2 cittadini irregolari;

ü controllare 4 locali;

ü sequestrare circa 240 gr di sostanza stupefacente.

Nello specifico, sono stati controllati i giardini della piscina Sempione dove due cittadini stranieri irregolari sul territorio sono stati accompagnati, per accertamenti, presso la locale Questura. Al termine delle verifiche, i medesimi sono stati denunciati in quanto inottemperanti all’ordine del Questore di Torino di lasciare il territorio nazionale ed espulsi.

Contestualmente, in largo Palermo, le unità cinofile della Polizia di Stato hanno individuato un cittadino nigeriano che occultava diversi grammi di sostanza stupefacente nelle calze, motivo per cui è stato denunciato.

Infine, è stata emessa una contravvenzione per mancata emissione di scontrino fiscale ad un esercizio commerciale, sito in via Elvo, dal personale della Guardia di Finanza.