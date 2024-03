Devastata la libreria "Il Ponte sulla Dora". La rabbia dei proprietari: "Portata via la cassa e distrutta la porta"

Una brutta sorpresa quella che hanno trovato stamattina, all'apertura, i proprietari della libreria "Il Ponte sulla Dora" in via Pisa 46. I ladri sono arrivati a fare razzia nella notte nella libreria indipendente di Borgo Rossini, devastando e distruggendo.

Portata via la cassa e distrutta la porta

"Sono entrati e hanno portato via la cassa e distrutto la porta, oltre ad aver fatto vari danni. Inutile dirvi come ci sentiamo", hanno scritti affranti sulla loro pagina Facebook, subito inondata di messaggi di solidarietà e vicinanza per quanto accaduto.