Palazzo Nuovo occupato per l'8 marzo, una vulva con i denti blocca l'ingresso. Dalle 9:30 torna la normalità [FOTO]

Una vulva con i denti blocca l'accesso a Palazzo Nuovo. La sede dell'Università all'ombra della Mole è stata occupata questa notte, in occasione della giornata della donna. Già dal 7 marzo, infatti, la rete 'Mai più zitt3' aveva in programma eventi e assemblee all'interno del Palazzo, sfociati nell'occupazione in tarda serata.

Questa mattina, un drappo rosa calato dal secondo piano fino a terra celebra "L'8 [marzo] tutto l'anno", e un gruppo di studentesse e studenti dalle 8 di mattina si è raggruppato all'ingresso, annunciando lo sciopero e il blocco delle lezioni e delle attività. All'ingresso, due sculture in cartapesta rappresentanti due organi sessuali femminili "abbelliti" da denti e vestiti, oltre a bandiere della Palestina.

Attività per studenti e passanti

In mattinata, gli occupanti hanno organizzato attività per gli studenti - ma anche i passanti - all'esterno di Palazzo Nuovo, come assemblee e laboratori sulla violenza di genere. Sciopero anche al Campus Einaudi, ma senza occupazione, da parte del collettivo 'Cambiare Rotta'.





La protesta anche al Campus Einaudi



[Striscioni di protesta anche a Palazzo Nuovo]



Anche al Campus Einaudi c'è spazio per la protesta, anche se in toni minori. Uno striscione è stato appeso alle finestre della sede universitaria.



Liberato l'ingresso alle 9:30

Dalle 9:30 circa l'ingresso è stato liberato spontaneamente e permesso agli studenti di entrare e seguire le lezioni. Lo sciopero da parte del collettivo proseguirà comunque per tutta la giornata, in attesa di riunirsi con la protesta delle 11 davanti al Comune e, nel pomeriggio, partecipare al corteo organizzato da 'Non una di meno'.