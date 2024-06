Ogr palcoscenico per le tecnologie emergenti delle città future: a Torino c'è chi realizza power bank per auto elettriche

Obiettivo è anzitutto mettere insieme PA, Centri di Ricerca, Imprese e comunità di pratica a livello internazionale per confrontarsi su come le tecnologie emergenti - intelligenza artificiale, loT e blockchain - insieme al 5G/6G stiano ridefinendo i servizi urbani nelle città europee e mondiali in diversi settori e a supporto di migliori servizi per il cittadino. A circa tre anni all'avvio, CTE NEXT ha creato una community di oltre 600 imprese, di cui 150 servite e oltre 35 sperimentazioni.

Un evento che per la Camera di Torino, come ricorda il Presidente Dario Gallina , è l'occasione di fare incontrare le start up e pmi locali con partner e buyer stranieri: sono 200 gli incontri B2B già previsti. E tra le 20 realtà ospiti dell'area demo c'è la start up Reefilla: i tre fondatori, dopo un passato in Stellantis, hanno deciso di lanciare un servizio di ricarica per veicoli elettrici.

"Abbiamo realizzato - spiega Pietro Balda, uno dei co-founder - una colonnina di ricarica mobile, una sorta di grosso power bank per ricaricare auto elettriche in quelle situazioni dove non c'è abbastanza potenza o non si può creare l'infrastruttura come per gli eventi o nei test drive". In parallelo con Iveco e Stellantis hanno dato il via ad una collaborazione per riutilizzare le batterie delle auto. "L'idea - ha spiegato - è di prendere accomulatori con 5-10 anni di età e, dopo averne valutato lo stato di salute, riposizionarli per un seconda vita portando avanti il tema del riciclo e spostando la soglia della discarica".