Sfruttate e sottopagate, le operatrici del sociale in protesta sotto il Comune: "Se il nostro lavoro non vale, scioperiamo"

Sono queste alcune delle storie di ordinario sfruttamento e violenza verbale raccontate ai microfoni da studentesse ed operatrici durante il presidio di "Non Una di Meno" davanti al Comune di Torino . Dopo l'università, le manifestanti hanno organizzato in piazza Palazzo di Città una protesta incentrata sulla precarietà del lavoro sociale, ma anche contro i salari bassi ed il ricatto del permesso di soggiorno.

I cartelli

"Scioperiamo perché vogliamo lavorare meno". "Scioperiamo anche per chi non può scioperare perché precettata o troppo ricattabile". "Scioperiamo perché il Comune fa appalti al ribasso sulla pelle della lavoratrici". Queste alcune delle scritte sui cartelli della manifestanti. A prendere la parola una delle operatrici della rete lavoro sociale. "Siamo stanche - ha detto - di come questa società spende i soldi pubblici e non consideri noi lavoratori del welfare come parte essenziale".