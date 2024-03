Afrika Now apre la stagione del MEF: 5 autori raccontano la comunità nera nel mondo, ma dove sono le artiste? [FOTO]

Afrika Now riapre la stagione delle mostre al del Museo Ettore Fico, chiuso dal 17 dicembre 2023 per il riallestimento. Lo fa con una collettiva aperta fino al 30 giugno che raggruppa il lavoro di cinque artisti (Salifou Lindou, James Mishio, Victor Fotso Nyie, Bouvy Enkobo e Elladj Lincy Delpumeaux) e che ha come focus quello delle nuove generazioni provenienti da Africa e Guadalupa.

Le loro ricerche si concentrano soprattutto sulla figura umana: ritratti e autoritratto attraverso cui gli artisti raccontano problemi politici, legami famigliari, presenze sociali, affetti e storie comuni. Fil rouge la comunità nera, che sia nel Grande Continente o che sia altrove, in Europa o negli altri Paesi.

“Gli artisti - spiega il curatore Andrea Busto - si fanno portatori di tematiche sociali, più o meno evidenti, perché, fondamentalmente, la problematica etnica non è ancora risolta, così come quella della coesistenza religiosa e dei popoli. Eppure, in un terreno pressoché neutrale come quello dell’arte si potrebbero far coesistere culture differenti, etnie lontane e stili di vita e di pensiero anche opposti”.

Temi quanto mai attuali, sviluppati dai cinque artisti ognuno con la sua potente tecnica, dalla pittura al collage, passando per la scultura. Le opere di questi cinque autori sono espressive, cariche di colori e poliedriche.

Unica pecca, forse, l’inaugurazione della mostra l’8 marzo e nemmeno un’artista donna con i suoi lavori. La vetrina del MEF sarebbe stata una vetrina importante per dare loro voce. Peccato.

Per info: www.museofico.it