Start up, Torino va controcorrente: nel 2023 aumentano le nuove imprese, mentre in Italia sono calate

Torino tiene botta e mentre il resto del Paese vede calare la presenza di nuove aziende "innovative", sotto la Mole il 2023 ha portato una crescita, anche se non vertiginosa. Lo dice lo studio effettuato dal Club degli Investitori, in collaborazione con ToTeM e con il supporto di ESCP Business School e Growth Capital: la “Ricerca sulle Startup e Sistema dell’Innovazione a Torino” segnala in particolare la presenza a Torino di 675 tra startup e pmi innovative, segnando un aumento dell'0,6%. La media nazionale, invece, è calata del -3,5%.

La stragrande maggioranza delle start up sabaude, poi (il 63%, quasi due su tre) è attiva nell'high tech: dall'aerospazio a settori come Energia e CleanTech, Life Science, Software e Cybersecurity, Mobilità e Automotive.