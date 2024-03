Gadda (IV), noi baricentro nella transizione ecologica

"Nella transizione energetica e sostenibile a noi democratici e riformisti spetta il ruolo di baricentro del buonsenso rispetto a chi nega gli effetti del cambiamento climatico o a chi fa del populismo ambientalista". Così Maria Chiara Gadda, vice presidente di Italia Viva alla Camera, intervenendo alla Convention del Partito democratico Europeo, in corso alla stazione Leopolda a Firenze.

"Abbiamo la necessità che la transizione avvenga davvero, a partire dalle imprese che fanno più fatica ad investire in sostenibilità - continua - Non si devono mettere in discussione gli obiettivi, ma le modalità e gli strumenti con cui raggiungerli. Mettere in contrapposizione riuso e riciclo, per esempio, senza considerare lo stato dell'arte degli investimenti e le caratteristiche dei sistemi produttivi dei singoli Paesi, semplicemente non ha senso. Non è detto che il riuso abbia una impronta ambientale migliore del riciclo".

"Per sostenere davvero la transizione delle imprese verso modelli più sostenibili, è altrettanto necessario applicare criteri di proporzionalità nelle misure e nella burocrazia. Non ci sono le stesse ricadute per una grande multinazionale e una pmi, piuttosto che per un'area metropolitana e le zone interne e periferiche. Solo in questo modo sapremo cogliere le opportunità e investire in produttività", conclude.