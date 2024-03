Sanità, Valle (Pd) attacca Cirio: "I 1500 specializzandi sono solo tirocinanti"

"L’accordo tra la Regione Piemonte e le Università, che consente di ricorrere agli specializzandi per colmare i buchi di personale negli ospedali periferici, pare essere uno strumento “fondamentale” più per Cirio e Icardi che non per i diretti interessati. A leggere le carte emerge infatti che si tratterà di tirocinanti, anche al primo anno di specialità", tiene a precisare Daniele Valle, Vicepresidente del Consiglio Regionale.

"Non si capisce perché non si ricorra allo strumento del decreto Calabria, per cui gli specializzandi assunti a tempo determinato sono selezionati a partire dal secondo anno di specializzazione e vedono il loro contratto convertirsi in tempo indeterminato. Gli specializzandi “in tirocinio”, extra percorso formativo, non hanno prospettive di stabilizzazione, non hanno autonomia operativa (non possono mai operare da soli) e vengono spediti in strutture ospedaliere periferiche non attrattive per gli altri medici, quindi con scarse opportunità di acquisire competenze (come vorrebbe invece lo strumento del tirocinio)", prosegue Valle.

" Insomma, come i fanti della prima guerra mondiale vengono mandati in sbaraglio in trincea, e auguri (a loro e agli altri medici che avranno ulteriori aggravi nel seguirli). Non credo che questa sia la strada giusta per formare medici migliori - conclude l'esponente del Pd - Continuiamo a ribadirlo, purtroppo invano: l’unica risposta concreta alla carenza di personale sanitario sono le nuove assunzioni. Assunzioni vere e stabili".