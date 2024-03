Demolite le banchine del tram, nuovi posto auto in corso Belgio

Completata la demolizione delle due banchine Andorno su corso Belgio, in disuso ormai da anni. Nelle scorse settimane hanno preso avvio i lavori di smantellamento dei marciapiedi rialzati che fungevano fino al 2019 come pensilina per i passeggeri delle linee 15, 68, 77 e Night Buster.

Soppresse 30 fermate Sotto l'amministrazione Appendino infatti venne deciso di sopprimere trenta fermate tram e bus, con l'obiettivo di velocizzare i mezzi su rotaie. Tra queste anche le 575 e 576 Andorno in corso Belgio n. 38 e 42.