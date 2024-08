Guasto alla linea elettrica tra Porta Nuova e Porta Susa: disagi e ritardi su alta velocità e treni regionali

Guasto alla linea elettrice tra Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa ed è un'altra giornata di passione per chi si mette in viaggio con il treno.

Alle 10,10 i tecnici di Trenitalia sono stati avvisati e hanno cominciato a operare sul guasto per ripristinare il traffico, ma le ripercussioni sono già evidenti soprattutto nei collegamenti per Milano.

Nel Nodo di Torino, al momento, la circolazione ferroviaria è sospesa per i treni alta velocità e regionali veloci da e per Milano e per i regionali da e per Bardonecchia.

Cancellati i treni per la valle di Susa. Come quello per Bardonecchia delle 12.15 e il Susa delle 12.45. Così come il treno per Bari Centrale delle 12,20.





Sono in corso riprogrammazioni e modifiche di percorso con deviazioni via Torino Lingotto con conseguenti rallentamenti fino a un'ora. In particolare il Freccia Rossa 9612 partito da Battipaglia alle 5:12 con arrivo previsto a Torino Porta Nuova alle 12:10 è fermo dalle ore 11,10 a Milano Centrale.Aggiornamento ore 12,30Sta ritornando alla normalità la circolazione ferroviaria nel Nodo di Torino dopo la sospensione di questa mattina tra Torino Porta Nuova e Torino Porta Susa per un problema alla linea elettrica. "Grazie all’intervento dei tecnici - scrive in una nota Rfi - che hanno lavorato per più di due ore, la circolazione sta progressivamente riprendendo."L'avviso su Viaggiatreno



Treni Alta Velocità direttamente coinvolti instradati sul percorso alternativo via Torino Lingotto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9702 Venezia Santa Lucia (5:48) - Torino Porta Nuova (11:05)

• FR 9508 Roma Termini (6:00) - Torino Porta Nuova (11:21)

Il treno FR 9300 Perugia (5:19) - Torino Porta Nuova (10:20) oggi termina la corsa a Torino Porta Susa.

I passeggeri diretti a Torino Porta Nuova possono proseguire il viaggio a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) - Reggio Calabria Centrale (22:07) oggi ha origine da Torino Porta Susa.



I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno IC 798 Salerno (19:25) - Torino Porta Nuova (10:55) del 2 agosto oggi termina la corsa a Chivasso.



I passeggeri possono utilizzare i primi treni Regionali utili fino a Torino Porta Nuova.

Puoi conoscere l'andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.