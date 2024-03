Inarrestabile BTC che supera $72.000. Vola anche la prevendita di Green Bitcoin

Il Bitcoin ha recentemente raggiunto un nuovo record storico superando i 71.000 dollari sull’exchange Bitstamp, consolidando ulteriormente la sua posizione come la principale criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato.

Questo incredibile balzo in avanti arriva in un momento cruciale per l'industria delle criptovalute, caratterizzato da una crescente adozione da parte del grande pubblico e da un significativo afflusso di investimenti sia da parte dei singoli investitori che degli attori istituzionali. Interesse che ha fatto bene anche alla prevendita di Green Bitcoin, che nel frattempo ha superato i 3 milioni di dollari.



VISITA IL SITO UFFICIALE DI GREEN BITCOIN

Gli ETF hanno dato una bella spinta

Prima di raggiungere questo nuovo record storico, il Bitcoin ha mostrato una forte performance registrando la sua chiusura settimanale più alta di sempre a 69.062 dollari su Bitstamp. Questo non solo dimostra il costante momentum rialzista nel mercato, ma rafforza anche l'ottimismo degli investitori riguardo alla futura traiettoria del Bitcoin.

Parallelamente al rally record del Bitcoin, anche Ethereum, la seconda criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, ha registrato un significativo movimento dei prezzi. Il prezzo di Ethereum ha recentemente superato la soglia dei 4.000 dollari, sottolineando l'entusiasmo diffuso nel mercato delle criptovalute al di là del solo Bitcoin.

Gli analisti attribuiscono questo notevole rally a una combinazione di fattori, tra cui l'aumento dell'adozione istituzionale, la proliferazione dei prodotti di investimento in criptovalute e un generale spostamento verso gli asset digitali in mezzo alle incertezze economiche globali.

100 mila dollari entro il 2024?

Supportando la sua previsione, Peterson ha presentato un'analisi che mostra un tasso di crescita giornaliero dello 0,34% nel prezzo del Bitcoin, insieme a un grafico che correla questa crescita con l'output delle transazioni non spese del Bitcoin. Questa analisi mostra l'impatto tangibile degli ETF su Bitcoin sul mercato, suggerendo che questi prodotti finanziari non solo migliorano l'accessibilità e la legittimità del Bitcoin come investimento, ma ne guidano anche il prezzo verso l'alto attraverso una maggiore domanda e fiducia degli investitori.

Le intuizioni di Peterson riflettono un'ampia ottimismo all'interno della comunità delle criptovalute riguardo al futuro del Bitcoin , particolarmente alla luce degli avanzamenti regolatori e dell'accettazione istituzionale.

Bene anche la prevendita di Green Bitcoin

L'introduzione di Green Bitcoin (GBTC) segna un passo significativo nel settore delle criptovalute, poiché il progetto mira a combinare sostenibilità ambientale e innovazione. Unendo l'eredità di Bitcoin alla blockchain di Ethereum, GBTC promette non solo una riduzione dell'impatto ambientale, ma anche la creazione di un ecosistema redditizio nel lungo periodo.

La pre-sale di GBTC ha già suscitato un grande interesse e raccolto oltre 3 milioni di dollari statunitensi. Il progetto offre una vasta gamma di metodi di pagamento per gli investitori, tra cui pagamenti in ETH, USDT, BNB e con carta di credito. Inoltre, la pre-sale consente agli investitori di beneficiare di sconti sul prezzo e di premi per lo staking dei token.

Un vantaggio chiave di GBTC risiede nella sua eco-sostenibilità, che potrebbe attirare potenziali investitori istituzionali. Con un'offerta limitata di 21 milioni di unità e incentivi per gli utenti a partecipare al meccanismo "Predict to Earn", GBTC offre anche una domanda e un'attrattiva a lungo termine.

L'uso della blockchain di Ethereum garantisce flessibilità e bassi costi di accesso per gli investitori. La combinazione di funzionalità innovative e di un sistema di staking gamificato posiziona GBTC come uno dei progetti più promettenti nel mercato delle criptovalute del 2024.

L'investimento in GBTC durante la pre-sale potrebbe essere particolarmente interessante, poiché è associato a prezzi ridotti e ricompense aggiuntive. L'integrazione di contratti intelligenti e una strategia visionaria orientata all'ambiente potrebbero aumentare ulteriormente l'attrattiva del progetto nel lungo periodo.



VAI ALLA PREVENDITA DI GREEN BITCOIN