ChatGPT4: Previsione dei prezzi BTC e Bitcoin Minetrix dopo l'approvazione da parte della SEC degli ETF spot

Il 2024 potrebbe essere il più dinamico per il settore delle crypto. Tra la possibilità di una crescente adozione di Bitcoin grazie all’ETF e l’imminente halving di Bitcoin, gli investitori hanno grandi aspettative dai mercati.

Bitcoin: l’adozione dello Spot ETF potrebbe spingere il prezzo delle criptovalute

Il settore delle criptovalute si appresta a raggiungere un nuovo traguardo dopo l’approvazione da parte della SEC (Securities and Exchange Commission ) dei primi ETF (Exchange Traded Funds) basati direttamente su Bitcoin. Questo progresso rappresenta una pietra miliare significativa non solo per Bitcoin, ma per l’intero settore.

L’attesissima decisione della SEC potrebbe portare a notevoli dinamiche di mercato. Gli ETF Bitcoin, come gli ETF tradizionali, forniscono un'esposizione semplificata e regolamentata all'asset sottostante. In questo caso si tratta quindi di Bitcoin. Tale approvazione potrebbe quindi attrarre un significativo afflusso di investitori istituzionali e non. Infatti, questi ultimi cercano di acquisire Bitcoin senza le complessità associate al possesso diretto della criptovaluta.

Secondo la Standard Chartered Bank, l’approvazione degli ETF spot su Bitcoin potrebbe generare considerevoli flussi di capitale, con stime fino a 100 miliardi di dollari.

Questo massiccio aumento della domanda potrebbe esercitare una pressione al rialzo sul prezzo di Bitcoin.

Secondo Geoffroy Kendrick, analista di Standard Chartered citato da Les Échos, potremmo vedere BTC intorno ai 200.000 dollari entro la fine del 2025.

Tuttavia, è importante notare che questa prospettiva rialzista non è unanime. Gli esperti, come Gabor Gurbacs di VanEck, hanno delle riserve. Quest’ultimo suggerisce che l’impatto degli ETF spot su Bitcoin sui volumi di mercato potrebbe essere sovrastimato.

Inoltre, la volatilità insita nel Bitcoin resta un fattore da non sottovalutare. CryptoQuant arriva al punto di prevedere un calo di 32.000 dollari per BTC.

Tuttavia, secondo Chat GPT4, il prezzo del Bitcoin potrebbe raggiungere i 100.000 dollari nel 2024.

La SEC viene hackerata e approva gli ETF spot su Bitcoin!

Martedì sera, i movimenti di mercato avranno ulteriormente confermato quanto il Bitcoin Spot ETF sia un prodotto atteso dagli investitori. Infatti, intorno alle 22:00, l’account X della SEC ha pubblicato un messaggio in cui l'istituto ha finalmente approvato tutti gli ETF Spot su BTC che gli sono stati presentati.

Mentre l'informazione viene rimbalzata dai principali media e il prezzo di BTC inizia a salire, circa 12 minuti dopo, Gary Gensler, CEO della SEC, smentisce questo post. Si tratterebbe di un hacking che ha subito l’account ufficiale della SEC. In tutto questo, BTC che stava per testare i 48.000 dollari ha subito un calo di valore e si è ritrovato intorno ai 45.000 dollari.

Per alcuni analisti, anche se la tesi dell'hacking fosse confermata, potrebbe trattarsi anche di manipolazione del mercato.

Tuttavia, voci influenti come il senatore Bill Hagerty stanno già chiedendo alla SEC di condurre un'indagine interna e di riferire al Senato degli Stati Uniti

Bitcoin Minetrix: il nuovo software di crypto mining che potrebbe esplodere dopo l'approvazione

Bitcoin Minetrix, il software di cloud mining dedicato a Bitcoin, è tra i principali progetti in prevendita ad aver beneficiato dell’approvazione degli ETF. Il progetto è ancora in fase di prevendita. Il suo concetto prevede che gli utenti mettano in staking BTCMTX, il token nativo del progetto, per generare crediti minerari che possono essere scambiati con potere minerario nel cloud.

Questo processo, chiamato stake-to-mine, non richiede grandi capacità hardware o software. La prevendita del progetto Bitcoin Minetrix ha già raccolto circa 8 milioni di dollari, mentre il prezzo unitario di BTCMTX è di circa $ 0,0127. Inoltre, durante l'evento, gli investitori hanno l'opportunità di mettere in staking i propri BTCMTX per beneficiare di un APY dell'80%.

Per il momento sono già stati bloccati nello staking pool più di 500 milioni di token. Inoltre, Bitcoin Minetrix sta organizzando un giveaway di circa 30.000 dollari che verrà condiviso tra 10 partecipanti.

ChatGPT: previsioni sul progetto Bitcoin Minetrix

L’approvazione dell’ETF Bitcoin Spot potrebbe non solo far volare Bitcoin, ma rivitalizzare tutto il settore delle criptovalute. I primi beneficiari di questa spinta potrebbero essere le altcoin che hanno già costruito qualche community.

Bitcoin Minetrix è uno di questi asset che viene messo in risalto da numerosi media rinomati e già oggi può contare su oltre 16.000 follower sul suo account X. Si prevede che la criptovaluta venga quotata sui mercati al prezzo di 0,11 dollari. Tuttavia, per ChatGPT4, un eventuale aumento degli asset dipenderebbe da diversi fattori, in particolare “in termini di regolamentazione dell’attività di mining”.

