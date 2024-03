Domenica a Carmagnola si costituisce ufficialmente l'Associazione Agricoltori Autonomi Italiani

Ormai è ufficiale. Gli Agricoltori Autonomi Italiani si costituiranno in associazione domenica 17 marzo a Carmagnola. L'appuntamento è previsto alle 10.30 presso la bocciofila in via Civalleri, località Cavalleri-Fumeri.

Vi potranno aderire tutti gli agricoltori delle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Torino. Sarà in linea con le altre associazioni regionali e con un unico statuto. La linea associativa è stata scelta a maggioranza, dopo una riunione a fine febbraio a Quargnento, nell'Alessandrino, e a inizio marzo, a Cervere.

L'Associazione Agricoltori Italiani è quella che sta dietro alle manifestazioni di Cuneo, Fossano e Santo Stefano Belbo.

“L'obiettivo è creare un confronto attivo ed efficace con le istituzioni. Tutto questo sarà reso ancora piu efficace se saremo in tanti ad aderire a questo movimento in grado di dare voce alle problematiche del nostro settore”, ci aveva spiegato il portavoce Bruno Marino.

Intanto, una delegazione coordinata da Ivo Pittavino sta partecipando alla protesta a Roma in piazza del Campidoglio. Una manifestazione organizzata dal Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani.