La rievocazione storica "Dal Drapò al Tricolore" domenica nel centro di Torino

Domenica 17 marzo nel centro di Torino è in programma la manifestazione “Dal Drapò al Tricolore” , anteprima della rievocazione storica multiepocale "Militaria Sabauda" nata in occasione delle Celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia per iniziativa della Pro Loco Torino e dell’allora Provincia di Torino, che tornerà prossimamente.

All'evento che tocca punti storici della capitale dell'Unità d'Italia, parteciperanno gruppi e personaggi di rievocazione storica che fanno riferimento ai secoli dal XVII al XX. I gruppi partiranno alle 15 da piazza Statuto , che ospitò le ambasciate straniere a Torino, prima capitale del Regno d'Italia, sfileranno in via Garibaldi , in piazza Castello e nel primo tratto di via Roma e arriveranno alle 16 in piazza Carignano. Davanti alla sede del primo Parlamento Italiano i gruppi storici daranno vita a suggestivi quadri viventi e ad un Gran Ballo Risorgimentale coordinato dalla Società di Danza Torinese.