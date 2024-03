Al via lunedì 18 marzo la Settimana del Lavoro, Voglio vivere bene - Equità, Benessere, Sviluppo

A queste domande intende rispondere la quarta edizione della Settimana del Lavoro, in programma a Torino, al Polo del ‘900, da lunedì 18 a sabato 23 marzo 2024, rassegna biennale curata da ISMEL Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro con il sostegno di Fondazione CRT, quest’anno in collaborazione con Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024.

Il tema 2024 è Voglio vivere bene - Equità, Benessere, Sviluppo. Docenti, ricercatori e ricercatrici, professionisti, parti sociali, rappresentanze politiche, sindacali e datoriali analizzeranno i nuovi rapporti tra vita e lavoro per capire come sta cambiando l’atteggiamento degli italiani nei confronti del lavoro - inteso come cultura e sistema di valori - e di principi fino a ieri consolidati, con un’attenzione particolare alle istanze delle nuove generazioni nel passaggio dalla scuola alla professione.

La Settimana 2024 punta a stilare il Manifesto della qualità di vita di lavoro facendo sintesi tra i concetti chiave che emergeranno dagli incontri in programma, per restituire un contributo di riflessione e futura progettazione sociale, indicativo delle attese dei lavoratori e degli strumenti per renderle concrete.

Mercoledì 20 marzo, nella Giornata Internazionale della Felicità la presentazione del Barometro della Felicità 2024, l’indagine annuale dell’Osservatorio BenEssere Felicità che misura lo stato di salute della felicità e del benessere dei lavoratori, sia nella dimensione aziendale sia in quella individuale e sociale.

Tra gli ospiti della Settimana, la statistica Linda Laura Sabbadini, la sociologa Chiara Saraceno, il giornalista e analista politico Lorenzo Pregliasco e il prof. Guido Boella, vice rettore dell’Università di Torino.

In convenzione con il Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino è prevista l’erogazione di Crediti Formativi Universitari.

La partecipazione è libera, il programma è disponibile sul sito settimanalavoro.it