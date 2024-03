Chiosco Mobile a Horeca Expoforum per chi cerca un chiosco pizza, gelato, cocktail bar e con i pannelli fotovoltaici [VIDEO]

I chioschi di "Chiosco Mobile" possono essere utilizzati per vendere pizze, gelati, yogurt, hamburger, patatine, preparare cocktail o spillare birra. L'azienda di Volvera (To) partecipa alla prima edizione del salone "Horeca Expoforum", a Lingotto Fiere dal 17 al 19 marzo, con i suoi "Delight 2", "Delight 3" e "Delight 5", per mostrare i chioschi di ogni lunghezza, personalizzati in tre modalità differenti.