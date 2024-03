Svaligiata la sede di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta: rubati tutti i pc

Nel weekend passato la sede di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta è stata oggetto per la seconda volta in poche settimane di un’effrazione. Nella prima (verificatasi nella notte del 1° gennaio 2024) i ladri non erano riusciti ad accedere agli uffici, limitandosi a cercare di rubare delle biciclette custodite in sede, danneggiandole. Oggi sono entrati negli uffici, rubando tutto il rubabile.

“L’intrusione dello scorso weekend – dichiara Sergio Capelli, direttore di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – ha avuto un impatto notevole. Sono stati sottratti tutti i PC portatili dell’Associazione, oltre a materiale elettronico per la realizzazione di video e una piccola cifra in contanti. Per fortuna non ci sono danni strutturali che rendano inagibile la sede o parte di essa. Siamo molto amareggiati per l’accaduto. Ci complicherà fortemente le attività in un periodo denso e complesso e ci costringerà a importanti spese non previste, a cui, in questo momento, non sappiamo come fare fronte”.

“Una cosa simile era già avvenuta nel 2019 – dichiara Alice De Marco, Presidente di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta – Ora nel giro di poche settimane, due effrazioni. Ma la situazione sta diventando insostenibile: la percezione di sicurezza, anche a livello personale è molto bassa e di conseguenza è molto basso il livello di vivibilità del quartiere. Quotidianamente assistiamo inermi a scene e situazioni veramente difficili da accettare. Il furto subito non è che la punta di un iceberg.