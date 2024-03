Navalny, a Torino un altarino "fai da te" davanti al Tribunale: una petizione chiede una targa commemorativa

Torino chiede una targa commemorativa "ufficiale" per Alexei Navalny, l'oppositore irriducibile di Vladimir Putin e di quella che ormai è una dittatura vera e propria alla guida della Russia, morto per cause ancora tenute nascoste mentre si trovava in un carcere siberiano.



Lo fa con una petizione su change.org, che al momento ha raccolto 228 firme (su un obiettivo di 500) e che viene resa pubblica anche con quello che al momento è un altarino "fai da te", sistemato nei giardini di fronte al tribunale di Torino.



Gli attivisti - che hanno voluto così dare un segno tangibile sia della solidarietà verso Navalny e i suoi compagni, sia di protesta verso la situazione che si sta incancrenendo in Russia - hanno infatti allestito uno spazio per fare memoria dell'attivista con foto, cartelli e appunto il qrcode che rimanda alla petizione online.



Molto significativo anche il punto scelto per sistemare questi ricordi e tributi alla figura di Navalny: la lapide dedicata Nicola Grosa, partigiano e antifascista, ritenuto uno degli oppositori più fieri e rigorosi al regime fascista e considerato una delle figure più importanti tra i partigiani di tutto il Piemonte.

Quasi un passaggio di testimone, in tempi di nuovo bui, tra chi ha dedicato la vita a opporsi alla deriva dittatoriale e totalitarista. Oggi, come 80 anni fa.