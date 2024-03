Sogna, suona e crea: Maria Teresa Immormino e le sue lezioni di pianoforte

Ami la musica e vorresti imparare a suonare il pianoforte? Maria Teresa Immormino, nota pianista e insegnante di pianoforte con una carriera pluriennale nel mondo della musica, offre le sue "Lezioni di Pianoforte", in presenza e online, per permettere a tutti di realizzare il proprio sogno di suonare uno degli strumenti musicali più affascinanti e versatili di tutti i tempi.

Il suo metodo innovativo consente agli studenti di tutti i livelli e di tutte le età, bambini, adulti e anziani, di immergersi completamente nella meravigliosa arte del pianoforte, guidati da una Maestra altamente qualificata, e di avvicinarsi ai più svariati stili musicali, partendo dalle composizioni classiche per arrivare a quelle più moderne e contemporanee. Non si tratta di un semplice corso di pianoforte, ma ogni lezione è un viaggio emozionante verso la comprensione profonda della musica e della sua espressione attraverso la tastiera.

Grazie alla sua lunga carriera e alla sua esperienza come interprete di successo in teatri di tutto il mondo e nelle maggiori emittenti televisive e radiofoniche italiane, e come insegnante presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, Maria Teresa ha affinato una metodologia che coniuga la tecnica pianistica classica con un approccio innovativo e stimolante alla creatività della composizione e dell’interpretazione musicale.

Ciò che distingue le lezioni di Maria Teresa Immormino e che le rende molto apprezzate da tutti i suoi allievi è l'attenzione alle necessità e alle esigenze di ognuno, oltre al sostegno mirato e costante, allo scopo di ottenere i migliori risultati e un alto livello di soddisfazione, sia che si studi il pianoforte per esaudire un desiderio personale sia che lo si faccia per raggiungere obiettivi accademici e professionali.

Con una dedizione senza pari alla loro crescita musicale e al loro sviluppo personale, Maria Teresa accompagna gli studenti attraverso un percorso di apprendimento coinvolgente, appassionante e sempre molto gratificante.

La musica è un linguaggio universale che può toccare il cuore e l'anima delle persone in modi straordinari e le lezioni di pianoforte di Maria Teresa Immormino sono concepite per aiutare tutti gli studenti a scoprire la bellezza e la potenza della musica attraverso lo strumento meraviglioso del pianoforte.

Le lezioni di pianoforte di Maria Teresa Immormino sono adatte a studenti di tutte le età e livelli di abilità, dai principianti assoluti agli allievi con conoscenze più avanzate. Attraverso un mix equilibrato di esercizi tecnici, repertorio vario e un focus sulla comprensione della teoria musicale, ogni studente arriva ad amare il pianoforte non solo come uno strumento, ma come mezzo di espressione artistica e di comunicazione delle proprie emozioni.

Oltre alle classiche lezioni di pianoforte, gli allievi possono partecipare a corsi estivi, durante i quali viene offerta l’opportunità di vivere un’esperienza di condivisione e confronto, suonando insieme e avvicinandosi allo studio in un’atmosfera stimolante, divertente e molto coinvolgente.

Infine, gli studenti sono invitati a prendere parte a concerti, saggi ed eventi musicali, per mettere a frutto il lavoro fatto durante l’anno e provare l’emozione di esibirsi davanti a un pubblico. Un momento importante di verifica dei risultati raggiunti, ma anche molto appagante e sempre gradito da tutti i partecipanti e dalle loro famiglie.

Non vedi l’ora di iniziare la tua prossima avventura nel mondo della musica? Contatta subito la Maestra Maria Teresa Immormino per chiedere informazioni sulle modalità di iscrizione, sui costi e sui programmi dei corsi, compilando il modulo di contatto che trovi sul sito web ufficiale all'indirizzo https://www.lezionipianofortetorino.it/.

Non mettere da parte i tuoi desideri e lasciati trasportare dalle note e dalle emozioni che solo il pianoforte ti può regalare!