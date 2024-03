A Settimo, al via il corso di educazione stradale rivolto ai giovani delle scuole

Insegnare le regole della sicurezza stradale e il valore ambientale e sociale di spostarsi in bicicletta e utilizzando il trasporto pubblico. Sono questi i principali obiettivi del corso di educazione stradale destinato a ragazzi e ragazze delle scuole primarie e organizzato da Legambiente Metropolitano e dal Comune di Settimo, in particolare dalla Polizia Locale.

Gli studenti coinvolti sarann o oltre 400, appartenenti a 19 classi di 7 scuole primarie. Le lezioni si terranno al parco Pertini e prevederanno una parte teorica, con la spiegazione delle regole della circolazione stradale, e una parte pratica nella quale i ragazzi e le ragazze utilizzeranno le bicicletta i percorsi del parco, già allestiti con segnali stradali, per mettere in pratica gli insegnamenti ricevuti.

«L'attività ha un grande valore educativo, sul piano della sicurezza e sul piano della consapevolezza delle tematiche ambientali – interviene l'assessore all'ambiente Alessandro Raso – Le nuove generazioni sono indubbiamente molto ricettive a questi temi, quindi lavorare con loro rappresenta un ottimo investimento sul futuro. Parallelamente, negli ultimi anni abbiamo investito molto per rendere la città più a misura di ciclista e di pedone: penso alle nuove ciclabili fra villaggio Fiat e via Santa Cristina, a quella di via Schiapparelli, alle piattaforme rialzate davanti alle scuole, ai cicloposteggi della stazione. La conformazione e le dimensioni della nostra città sono l'ideale per spostarsi in bici, occorre migliorare ancora le infrastrutture, ed è ciò che intendiamo fare».