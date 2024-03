Continassa: la Juventus realizzerà un'opera d’arte in memoria delle 39 vittime dell’Heysel

La Giunta Comunale ha approvato l’atto di assoggettamento all'uso pubblico delle aree destinate a piazza, a verde, percorsi pedonali e parcheggi a raso nell'area Continassa.

Tra gli impegni assunti dalla Juventus vi è la realizzazione, a proprie cure e spese, di un’importante opera d’arte dedicata alla memoria delle 39 vittime della strage dell’Heysel a Bruxelles, da collocare in corrispondenza dell’area a verde adiacente alla piazza pubblica.

La delibera prevede la stipula di un atto d’obbligo tra la Città di Torino, Ream S.G.R. S.p.a., per conto del Fondo J Village, e Juventus F.C. S.p.a. per l’assoggettamento all’uso pubblico delle aree per 31.527 metri quadrati complessivi, di cui 15.400 destinati a verde, 9.937 adibiti a parcheggi pubblici a raso e viabilità di collegamento e 6.190 metri quadrati destinati a piazza pubblica.