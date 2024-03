FdI:"In Askatasuna luci accese e lenzuola stese: presentiamo esposto a Piantedosi"

"Come è possibile che dentro al centro sociale Askatasuna ci sia ancora qualcuno che accende la luce di notte?". A chiederselo è l'assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone, proprio alla vigilia del sopralluogo dei consiglieri comunali presso lo stabile di corso Regina Margherita.

Immobile inagibile

L'ultimo verbale dell'Asl, come chiarisce l'esponente della giunta Cirio, stabilisce come "stante la evidente situazione di pericolo per le persone determinata dalle condizioni in cui versa lo stabile in oggetto e delle attività che ivi si svolgono, l'Autorita comunale competente debba urgentemente provvedere allo sgombero dell'edificio".

Luci accese e lenzuola stese

Un'inagibilità confermata dal Comune stesso, che infatti ha motivato in questo modo l'avvio della collaborazione solo riguardo al giardino esterno. Secondo Marrone e la capogruppo di FdI in Circoscrizione 7 però all'interno di Askatasuna ci sono "gli occupanti continuano a dormire sonni tranquilli. Addirittura la biancheria stesa alle finestre cambia ogni giorno".

"Il sindaco Lo Russo - aggiungono - la smetta di prendere in giro i torinesi e le altre Istituzioni: presenteremo un esposto formale, che trasmetteremo poi per conoscenza al Ministro dell'Interno Piantedosi".