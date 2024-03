Innovation day, il gruppo di lavoro di Inalpi incontra il team di Tetra Pak

Martedì 19 marzo, presso lo stabilimento Inalpi di Moretta (Cuneo), si è svolto il primo Innovation Day Inalpi-Tetra Pak. Un incontro che ha unito allo stesso tavolo il Team Italia Tetra Pak e il gruppo di lavoro Latterie Inalpi, composto dai rappresentanti delle diverse aree funzionali.

L’obiettivo della giornata è stato quello di mettere in evidenza nuovi percorsi di valorizzazione dei prodotti caseari non convenzionali, di norma destinati a diversi utilizzi.

E dal confronto sono nati spunti concreti per il recupero della materia prima che, uniti ad un know-how di rilievo, a competenze nei vari ambiti e alla giusta dose di creatività e intuizione, hanno posto le basi per progetti che potrebbero trovare, in un tempo relativamente breve, la loro concretizzazione, anche attraverso lo sviluppo di proposte per lo scaffale del libero servizio della grande distribuzione organizzata italiana ed estera.

L’innovation Day ha posto attenzione, ancora una volta, a quanto la condivisione di pensieri e idee possa essere fondante per la creazione di nuovi percorsi. L’approccio olistico e di

co-working hanno consentito di evidenziare tematiche di grande interesse in quell’ottica di innovazione continua che Inalpi segue da tempo e che, grazie alla ormai storica collaborazione con Tetra Pak, trova nuove vie di concretizzazione.

L’incontro è quindi stato il punto di partenza grazie al quale sarà possibile strutturare nuovi passi volti ad incentivare la strategia produttiva dello stabilimento di Moretta con la creazione di nuove aree di prodotto.

Inalpi dà quindi seguito ad un percorso di sviluppo caratterizzato da un approccio che mette in evidenza l’importanza della creazione di collaborazioni e coinvolgimento di partner con i quali condividere idee e obiettivi, per un percorso di crescita innovativo.

“Questo incontro conferma il senso che diamo al concetto di innovazione” – dichiara Ambrogio Invernizzi – presidente Inalpi S.p.A. – “che per Inalpi vuol dire progettare alimenti unici, per colmare esigenze di gusto e nutrizione che il consumatore ha voglia, o bisogno, di soddisfare qui e ora. E con gli Innovation Day, realizzati con Tetra Pak, siamo certi di costruire un percorso che va esattamente in questa direzione”.