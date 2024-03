Settimana del Lavoro: il programma di giovedì 21 marzo

Terzo e ultimo degli incontri dedicati alle nuove generazioni al Polo del ‘900: in particolare oggi, giovedì 21 a partire dalle 10.00, l’attenzione si sposta al mondo universitario . Sonia Bertolini, Professoressa Associata in Sociologia del Lavoro dell’Università di Torino, interviene su Giovani e senso del lavoro in Italia e in Piemonte, portando i risultati di due indagini realizzate nel 2023. Si ridimensiona l’idea che per i giovani il lavoro non sia più centrale: infatti, il 60% del campione dei giovani adulti conferma la centralità del lavoro nello scandire la transizione alla vita adulta, mentre il 18% afferma di ritenere importante, per sentirsi adulti, il raggiungimento dei propri obiettivi in ambito lavorativo.

Le risposte ai questionari mostrano, tuttavia, che la dimensione del lavoro sta cambiando nel suo significato . Tra gli adolescenti si conferma l’importanza attribuita alla buona remunerazione (21%), ma anche alla soddisfazione personale (21%), a un ambiente di lavoro stimolante (18%) e a un lavoro che conceda tempo libero (6%). Nel panel intervengono inoltre Giogio Gosetti, Università di Verona, Francesco Ramella, Università di Torino, Massimo Tamiatti, Laboratorio Riccardo Revelli, Cristina Maccari, CISL Torino-Canavese.

Negli ultimi 15 anni le disuguaglianze sono cresciute toccando in particolare i giovani, le donne, i migranti ed evidenziando una forte differenziazione dei territori tra Nord e Mezzogiorno, tra aree interne e non. O si userà la crescita per sviluppare inclusione e parità di genere o gli ostacoli allo sviluppo sostenibile si accresceranno. Questi i temi al centro del panel Il lavoro diseguale ostacolo allo sviluppo sostenibile in programma alle ore 15.00 su uno dei temi chiave della Settimana. Con Linda Laura Sabbadini, già Direttora Dipartimento Istat e Chair del Women20 e Chiara Saraceno, professoressa Emerita presso l’Università di Torino e il Berlin Social Science Center, honorary fellow Collegio Carlo Alberto partecipano Nicoletta Pannuzi, Dirigente Servizio Sistema integrato lavoro, istruzione e formazione ISTAT, Luca Bianchi, Direttore di Svimez e Davide Provenzano, Segretario Organizzativo CISL Torino-Canavese.

Il programma prosegue con la presentazione degli ultimi due saggi di Alfonso Fuggetta, CEO e Direttore Scientifico del centro di innovazione digitale Cefriel dal titolo Un bel lavoro e Alla ricerca del buon management che l’autore illustra con il presidente di ISMEL Gianni Ferretti alle ore 17.30. Cos’è “un bel lavoro” e come e quanto “il buon management” contribuisce a costruire posti di lavoro in cui le persone sono soddisfatte? Siamo certi di dover necessariamente lavorare o forse verrà un giorno in cui lavorare non sarà più necessario e l’automazione ci avrà liberato da tale necessità?

Chiude la giornata, alle 21.00 al Polo del ‘900, la proiezione di Life is a game, di Luca Quagliato e Laura Carrer (Italia, 2023, 60′), seconda serata in collaborazione con Job Film Days. Premiato come miglior film sulle tematiche inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro nella rassegna 2023, ha come protagonisti tredici rider da tre continenti che raccontano il loro lavoro per le piattaforme della consegna del cibo a domicilio e acquisiscono coscienza della loro condizione di lavoratori della gig economy.

- capitolo “Nuovi significati del lavoro per giovani piemontesi”, PolitichePiemonte - Il mercato del lavoro, 81|2023, IRES Piemonte

Settimana del Lavoro 2024

18 - 23 marzo, Torino - Polo del ‘900

Piazzetta Franco Antonicelli, palazzo San Daniele

Scopri programma della giornata al seguente link: settimanalavoro.it/settimana-2024/03-21

INFO

Settimana del Lavoro 2024

18 - 23 marzo, Torino - Polo del ‘900, settimanalavoro.it

Piazzetta Franco Antonicelli, palazzo San Daniele

L’ingresso è libero e gratuito, sino ad esaurimento posti

La Settimana sui social Facebook ismeltorino | Instagram ismeltorino | X @ISMEL_Torino

#settimanadellavoro - #voglioviverebene

In convenzione con il Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. Per informazioni, didattica-cps.unito.it

ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali, è un Centro archivistico-bibliotecario, di documentazione e ricerca, in cooperazione fra istituti culturali e realtà sociali fondato a Torino nel 2008. Un progetto unico nel suo genere in Italia, capace non solo di custodire la memoria storica, ma di restituirla a un pubblico più vasto utilizzando linguaggi e forme innovative. Dal 2016 fa parte del Polo del ‘900 (ismel.it)