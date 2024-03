A fuoco i bidoni del condominio: nuovi attimi di tensione a Mirafiori Sud [VIDEO]

Nuovi attimi di tensione ieri sera nelle case popolari di via Capuana 2 a Torino, dove è intervenuta la Polizia di Stato. Intorno all'ora di cena quattro pattuglie sono arrivate nello stabile di Mirafiori Sud, su segnalazione dei residenti.

Il rogo

Ignoti hanno dato alle fiamme i bidoni dell'immondizia presenti nel complesso di edilizia popolare della zona sud. Complice il materiale altamente infiammabile come carta ed altra spazzatura, in poco tempo è stato appiccato un rogo.

In frantumi il portone

È la seconda volta, nel giro di pochi giorni, che si verificano episodi di cronaca in via Capuana, dove sono presenti 14 alloggi di cui 4 gestiti da Atc. La scorsa settimana, in seguito ad una rissa, un gruppo di persone aveva distrutto il portone di ingresso del palazzo, mandando in frantumi anche il vetro dell'ascensore.

Erano poi state presi a calci e danneggiate alcune vetture in sosta davanti allo stabile. Gli autori di questo gesto, secondo il racconto di chi abita negli alloggi, sarebbero un gruppo di zingari.