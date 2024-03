Spostarsi con bici, bus, noleggio e taxi dalla stessa app: bonus e cashback per chi prova il MaaS

Bus, taxi, treno, bike e car sharing, noleggio: il MaaS (Mobility as a Service) è un sistema che permette di viaggiare su qualsiasi tipo di mezzo di trasporto a partire da un'unica piattaforma. Dal calcolo del percorso al pagamento delle diverse tariffe, il MaaS è in corso di sperimentazione in varie città d'Italia, tra cui Torino, dove prenderà il via la seconda fase dedicata agli utenti privati. La novità annunciata da Lo Russo e Foglietta

Fino a oggi, infatti, a poter sperimentare il nuovo servizio di trasporto sono stati dipendenti di aziende selezionate, ma nella giornata di ieri la Giunta ha delineato le linee guida per procedere con la sperimentazione di un gruppo di cittadini. Ad annunciare l'iniziativa sono stati il sindaco Stefano Lo Russo e l'assessora all'Innovazione e ai Trasporti Chiara Foglietta proprio durante l'evento "Innovazione in movimento" - organizzato dalla Città di Torino e il Comune di Milano insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) - che si è tenuto alle OGR per presentare i primi risultati della sperimentazione del MaaS. Integrare diversi sistemi di trasporto

"Il MaaS integra diversi sistemi di trasporti per utilizzare diversi mezzi - ha spiegato Foglietta - Questa fase si rivolge agli utenti piemontesi sul territorio torinese, quindi anche a chi non risiede in città ma si sposta per lavoro. La sperimentazione inizierà ad aprile 2024 e si concluderà a dicembre 2025. Ci sarà una prima fase fino a fine settembre 2025 dove ai primi 5000 sottoscrittori della sperimentazione sarà dato una sorta di welcome bonus, mentre ai primi 1000 un cashback pari al 20%. La seconda fase da ottobre al 31 dicembre 2025 sarà di analisi della sperimentazione con gli utenti. Abbiamo dedicato un importo di 600 mila euro, che fanno parte del pacchetto di 10mln di euro aggiudicati dalla Città dal bando MaaS4Italy". Transizione ecologica ma anche digitale

"Siamo in una fase di transizione legata alla dimensione ecologica - le parole del sindaco nel talk di apertura dell'evento - di una transizione digitale, e poi c'è una transizione di comportamento delle persone che sono il principale attore e soggetto attuatore. Penso che il MaaS sia una modalità con cui ci collochiamo relativamente al futuro. È un tema politico molto rilevante che attiene a che tipo di città vogliamo costruire. Le risorse del Pnrr rappresentano una leva importante per la transizione ecologica e digitale. A Torino abbiamo messo in campo investimenti per ridurre le emissioni favorendo lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e l’economia circolare". Alessio Butti: "Muoversi verso il 5g"

Presente all'apertura anche il Sottosegretario con delega alla Transizione digitale Alessio Butti, che ha messo l'accento sulla necessità di migliorare la connessione internet nel nostro paese, ancora carente in molte aree e punto di partenza per i servizi e le innovazioni tecnologiche. Un messaggio ai sindaci di tutta Italia: "Se non consentono di installare delle antenne - ha dichiarato - o comunque delle torri, non avremo mai il 5g. Siamo in un loop, i sindaci mi segnalano disservizi e problemi, se volete il servizio ci deve essere tutto ciò. Sottolineo che nella scorsa e in questa legislatura c'è stata un'indagine conoscitiva sul 5g che ha escluso tassativamente ogni tipo di evidenza scientifica a livello sanitario".