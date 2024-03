Torino Comics 2024: torna la Zona Rossa sul fumetto erotico

Dal 12 al 14 aprile torna a Lingotto Fiere Torino Comics. L’evento, organizzato da GL events Italia in joint venture con Just for fun, nel 2024 festeggia 30 anni di vita e continua a richiamare ogni anno nel capoluogo piemontese decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, esport, videogames e naturalmente gli immancabili cosplayer, provenienti da tutta Italia. Una manifestazione che continua a crescere e rinnovarsi, nei contenuti e nei linguaggi, per farsi portavoce di valori importanti come inclusione, rispetto, solidarietà, sostenibilità, declinati in linguaggi giovani, smart e accessibili. Lo dimostrano i partenariati attivati o consolidati, gli ospiti, il palinsesto e lo spazio dedicato all’attualità e alla sensibilizzazione.

La Zona Rossa

Dopo il successo delle edizioni 2023, torna nel Padiglione 1 la Zona Rossa, l’area riservata ad un pubblico Over 16 dedicata ai fumetti erotici, all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della sessualità. L’area cresce con nuove presenze di mostre, autori e case editrici, segno della volontà di Torino Comics di parlare con le nuove generazioni con un linguaggio fresco e smart, ma sempre attento e ricco di contenuti. Oltre all’area espositiva che ospita le mostre e gli autori, nell’adiacente Sala Rossa viene organizzato un palinsesto di incontri che affronta insieme agli/alle ospiti alcuni temi legati alla sessualità e all’educazione erotica, affettiva e romantica.

Numerosi gli ospiti del mondo del fumetto della Zona Rossa, tra cui Fumettibrutti, pseudonimo della catanese Josephine Yole Signorelli, grande rivelazione degli ultimi anni nel panorama del fumetto italiano. Artista e attivista transgender diventata celebre attraverso i social, Fumettibrutti ha pubblicato con Feltrinelli Comics la trilogia autobiografica Romanzo esplicito, P. la mia adolescenza trans e Anestesia, nella quale parla della sua transizione con una libertà narrativa a una grafica sorprendenti. Fumettibrutti è presente a Torino Comicsper tutto il week end e domenica 14 porta sul palco l’incredibile reading del suo ultimo romanzo a fumetti, Anestesia.

Dalla Spagna arriva il fumettista spagnolo Pedro Perez, celebre per essere il creatore del personaggio Trizia, pubblicato da Ominiky Ediciones. In Zona Rossa viene allestita una mostra con alcune delle sue opere più significative.

Tornano in Zona Rossa le due autrici italiane specializzate in fumetto erotico che attraverso il disegno rivendicano la libertà di immagine e sessuale delle donne. Sono Ester Cardella, illustratrice e fumettista poliedrica, attraverso le sue opere lancia messaggi di indipendenza, sensualità, emancipazione, e per abbattere i tabù che circondano ogni donna, disegna protagoniste che non sono donne oggetto, ma soggetti principali, forti e smaliziate; e Krisfits, una content creator e streamer, grande appassionata di disegno e del mondo Manga e Anime, in maniera specifica del genere Hentai. Si parla proprio di Hentai nei due appuntamenti di domenica 14 aprile in Sala Rossa: alle ore 13 “Alla scoperta del mondo Hentai” con Krisfits e alle ore 14 “L’arte degli Hentai” a cura di cavernadiplatone - Domenico Guastafierro.

Tra gli altri ospiti maschili di questa edizione William Bondi, già autore di Ulula, Pornostar e Bionika, che negli ultimi anni si è specializzato nei disegni di pin up; Marco Bianchini, già disegnatore Mister No, Tex, e Dylan Dog e autore di Termite Bianca, ora al lavoro sul progetto Ramba; Fabrizio Pasini, appassionato dello stile “pin up retrò” e cartoon degli anni ’50, disegna spesso modelle in chiave cartoon; Andrea Bulgarelli, disegnatore per Djustine, Calavera e altri racconti erotici e fantasy, creatore di Yra la vampira per il progetto Vintagerotica e attualmente al lavoro insieme a Bianchini su Ramba.

Ancora, sono presenti in Zona Rossa gli autori di Cappuccino express, il collettivo nato nel settembre 2018 con il desiderio di produrre storie a fumetti senza limiti di creatività o di genere; Cronaca di Topolinia con Sexy Tales, la serie di successo nazionale ideata da Elena Mirulla che, in maniera sexy e umoristica, racconta le favole e le storie che hanno accompagnato la nostra adolescenza.

La sensibilizzazione sui temi legati alla sessualità sicura e rispettosa è portata avanti anche grazie alla presenza di partner quali Pride Torino e Mysecretcase, che durante Torino Comics organizzano incontri e altre attività di informazione e sensibilizzazione. La start up This Unique, oltre ad un spazio informativo, porta nei bagni di Lingotto Fiere distributori di assorbenti biodegradabili in cotone organico a disposizione gratuitamente del pubblico femminile.

All’interno dell’area è allestita anche una mostra di grandi autori italiani e giapponesi che si sono cimentati nella produzione erotica, a cura di Torino Comics; presenti inoltre una piccola sexy artist alley, una vetrina per quattro giovani autori indipendenti che presentano stampe, sketch e fumetti a tema.



Per info: www.torinocomics.com