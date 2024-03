Lear, ecco l'advisor per cercare un nuovo investirore entro giugno. Intanto i lavoratori cercano nuove collocazioni

Nell'universo dell'automotive di Torino, scosso da tensioni e timori, prosegue anche la telenovela della Lear di Grugliasco, l'azienda che si occupa di sedili Maserati e che ha visto ottenere per i lavoratori la cassa integrazione almeno fino alla fine del 2024.



Nel frattempo, però, si procede battendo anche altre strade: proprio questa mattina, un nuovo incontro si è tenuto a Roma presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in occasione del quale l'azienda ha informato che sta procedendo il piano per la collocazione dei dipendenti presso altre realtà lavorative.